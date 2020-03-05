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الكشف عن حقيقة تفاوض الأهلي مع محمود جاد
الخميس 05/مارس/2020 - 07:21 ص
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أمل الحلفاوي
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وأوضح مصدر فى
جهاز الكرة بالنادي الأهلي، أنه لاصحة لهذه الأخبار، وأن المارد الأحمر لم يدخل في
مفاوضات مع أي حارس مرمى خلال الفترة الماضية.
وأعرب عن ثقة الجهاز
الفني الكبيرة في الحراس الأربعة للفريق، مضيفًا، "مع احترامنا لإمكانيات حارس
إنبى، ولكن لم نفاوضه".
جدير بالذكر أن شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى أعلن رغبته فى الرحيل بنهاية الموسم، وذكرت تقارير صحفية أنه قد وقع لصالح فريق بيراميدز.
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