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الكشف عن حقيقة تفاوض الأهلي مع محمود جاد

الخميس 05/مارس/2020 - 07:21 ص
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محمود جاد حارس مرمى فريق انبي
محمود جاد حارس مرمى فريق انبي
أمل الحلفاوي
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 انتشرت أخبار خلال انتقالات الشتاء الماضية، عن تفاوض الأهلي مع حارس مرمى نادي إنبي محمود جاد لينضم لصفوف الفريق الأول.

وأوضح مصدر فى جهاز الكرة بالنادي الأهلي، أنه لاصحة لهذه الأخبار، وأن المارد الأحمر لم يدخل في مفاوضات مع أي حارس مرمى خلال الفترة الماضية.

وأعرب عن ثقة الجهاز الفني الكبيرة في الحراس الأربعة للفريق، مضيفًا، "مع احترامنا لإمكانيات حارس إنبى، ولكن لم نفاوضه".

جدير بالذكر أن شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى أعلن رغبته فى الرحيل بنهاية الموسم، وذكرت تقارير صحفية أنه قد وقع لصالح فريق بيراميدز.

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