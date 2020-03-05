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لويس فان جال: برشلونة ويوفنتوس كانا يجب أن يتبادلا الصفقات في الصيف

الخميس 05/مارس/2020 - 07:00 ص
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لويس فان جال
لويس فان جال
عبد القادر عرابي
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صرح المدير الفني الهولندي لويس فان جال، المدير الفني السابق لفريقي مانشستر يونايتد وبرشلونة، أن فريقي يوفنتوس وبرشلونة جانبهما الصواب في صفقتيهما من فريق أياكس الهولندي، والحديث عن لاعبي أياكس السابقين ماتياس دي ليخت وفرانكي دي يونج.

وأدلى فان جال بتصريحات لصحيفة زيجو سبورت الهولندية قائلاً: "لو تقرر إبرام صفقة واحدة من أياكس، ستكون المدافع ماتياس دي ليخت لبرشلونة، فهم يحتاجونه بشدة".

وتابع: "يحتاج برشلونة للاعب بقدرات دي ليخت، بينما دي يونج لم يلمع في وجود سيرجيو بوسكيتس، كان عليه أن ينضم ليوفنتوس".

وواصل: "كان على الناديين أن يتبادلا ضم لاعبي أياكس في الصيف، فيوفنتوس بحاجة لدي يونج، بينما برشلونة في حاجة لدي ليخت".

وأظهرت المباريات الأخيرة لبرشلونة، حاجة الفريق الماسة لقلب دفاع، في ظل تدني مستوى أفراد قلب الدفاع في برشلونة، جيرارد بيكيه وكليمون لونجليه وصامويل أومتيتي.

وكان برشلونة على مقربة من ضم اللاعب، لكنه لم يفي بالطلبات المادية للاعب ووكيل أعمله مينو رايولا، ليذهب ليوفنتوس.

يذكر أن برشلونة قام بالتوقيع مع دي يونج مقابل 75 مليون يورو خلال الصيف الماضي، فيما انتقل ماتياس دي ليخت ليوفنتوس مقابل مبلغ 85 مليون يورو.

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