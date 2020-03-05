توتنهام هوتسبير يحدد سعر هاري كين

أشارت تقارير صحفية إنجليزية مساء أمس الأربعاء عن رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدمات الدولي الإنجليزي، هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير في نهاية الموسم الحالي، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

توتنهام لا يمانع رحيل كين في الصيف

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " تيليجراف " البريطانية، فإن إدارة فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي تريد حوالي 172 مليون يورو من أجل التخلي عن هاري كين مهاجم السبيرز في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية الى أن الدولي هاري كين صاحب الـ26 عاماً يملك عقداً مع توتنهام حتى يونيو 2024، وأن إدارة توتنهام هوتسبير لا تمانع في رحيله شرط وجود عرض مالي قوي.

إصابة هاري كين

يذكر أن المهاجم الإنجليزي هاري كين يعاني من إصابة منذ عدة أشهر، وهناك شكوك حول عودته للفريق قبل نهاية الموسم، حيث خاض مع توتنهام هوتسبير 278 مبارة وسجل 181 هدفاً وصنع 30.