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مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 3 - 2020 والقنوات الناقلة

الخميس 05/مارس/2020 - 05:35 ص
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كرة قدم
كرة قدم
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 5 - 3 - 2020، أبرزها مباراة ديربي كاونتي ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "ذهاب دور الـ16"

ديربي كاونتي ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا "ربع النهائي"

سانت اتيان ضد رين، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا خمس دقائق منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ19"

طلائع الجيش ضد إنبي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ21"

الحزم ضد الاتحاد، تقام المباراة في تمام السادسة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

الحزم ضد الاتحاد، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ18"

العين ضد الفجيرة، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
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