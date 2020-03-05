عقوبات وكمامات وأزمات.. مواقف تُشعل موقعة رادس بين الزمالك والترجي

انفجرت العديد من الأزمات والمشاكل قبل المواجهة النارية المرتقبة بين الزمالك والترجي التونسي المقرر لها غدا الجمعة القادم 6 مارس 2020، على ستاد "رادس" في تونس، ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مما يُزيد الأحداث سخونة وإثارة قبل المباراة الحاسمة بين الفريقين.

وحسم الزمالك نتيجة مباراة الذهاب أمام الترجي على ستاد القاهرة الدولي الجمعة الماضي بالفوز بنتيجة 3 / 1 ليصبح الأقرب لخطف تذكرة العبور للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لكن فريق الترجي يتمسك بالأمل ويسعي لتحقيق الريمونتادا والإطاحة بالفريق الأبيض خارج منافسات البطولة.

وستؤثر بالتأكيد تلك الأحداث والأزمات التي وقعت خلال الأيام الماضية على أداء الزمالك والترجي في المواجهة المنتظرة بينهما يوم الجمعة القادم، وسيكون لها دورًا رئيسيًا في تحديد المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الأزمات والمواقف التي أشعلت أحداث قمة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا:-

1- تمرد لاعبو الزمالك بسبب المستحقات:

بدأت الأزمات تضرب فريق الزمالك قبل السفر إلي تونس، بعدما أعلن لاعبو الفريق الإضراب عن المشاركة في التدريبات يوم الأحد الماضي، وذلك بسبب عدم حصولهم على المستحقات المالية المتأخرة لدي النادي، رغم التتويج ببطولتي السوبر المصري والإفريقي في أسبوع واحد.

وتدخل مرتضي منصور رئيس الزمالك وبعض مسئولي النادي ونجحوا في احتواء الأزمة بشكل سريع قبل أن تتفاقم، وعقد جلسة مع اللاعبين ووعدهم بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

2- تهديدات "الشعباني" لجماهير الزمالك:

من الأزمات التي أثيرت خلال الأيام الماضية تهديدات معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي، لجماهير الزمالك عقب مباراة الذهاب بين الفريقين على ستاد القاهرة، حيث أشار للجماهير البيضاء بإشارة "الذبح" متوعدًا الجمهور في مباراة الإياب بـ"رادس".

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة التونسي أحمد قعلول على تأمين بعثة الفريق الزملكاوي بشكل قوي لمنع تكرار الهجوم الذي تعرض له الأهلي في نهائي البطولة الإفريقية عام 2018.

3- إضراب عمال وموظفي القلعة البيضاء:

أزمة جديدة شهدها نادي الزمالك خلال الأيام الماضية وقبل مواجهة الترجي ايضا، وهي تخص عمال وموظفي النادي الذين أعلنوا الإضراب عن العمل بسبب عدم الحصول على رواتبهم، وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية لمطالبة الإدارة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، ونجح مرتضي منصور في احتواء الأزمة ووعدهم بالحصول على مستحقاتهم.

4- خطر "كورونا" يُهدد الزمالك في تونس:

يواجه فريق الزمالك خطر فيروس كورونا في تونس، وذلك بعدما أعلن وزير الصحة التونسي اكتشاف بعض الحالات المصابة بالفيروس القاتل قبل أيام من المواجهة المرتقبة بين الزمالك والترجي.

ومن جانبه حذر الجهاز الطبي للزمالك اللاعبين من فيروس كورونا وطلب منهم ضرورة ارتداء "الكمامات" الطبية والحصول على بعض الأدوية الوقائية قبل سفر الفريق إلي تونس للوقاية من الفيروس القاتل.

وظهر لاعبو الزمالك مرتدين الكمامات الطبية في مطار القاهرة وبعد الوصول إلي تونس خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، وللحفاظ على سلامتهم حتي العودة لمصر.

5- عقوبات قاسية تضرب الترجي التونسي:

وجه الاتحاد الإفريقي صدمة قوية لفريق الترجي ، بعدما أعلن توقيع عقوبات نارية ضد بطل تونس على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الذهاب أمام الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الكاف معاقبة معين الشعباني المدير الفني للترجي، ومجدي تراوري المدرب العام بالإيقاف 4 مباريات لكل منهما، ومعاقبة لاعبي الفريق خليل شمام بالإيقاف 6 مباريات، وعبد الرؤوف بن غيث 4 مباريات، وتغريم النادي التونسي 140 ألف دولار.

6- حرمان الزمالك من جماهيره أمام الترجي:

ذكرت تقارير صحفية تونسية، أن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، قرر أن تقام المباريات الدولية بحضور الجمهور التونسي والجمهور الأجنبي المتواجد في تونس فقط، ومنع الجماهير الزائرة من حضور المباريات، مما يعني عدم حضور جمهور الزمالك المباراة المرتقبة خوفا من فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة التونسي أنه لم يصدر قرارًا نهائيًا بخصوص موقف الجمهور من حضور مباراة الزمالك ضد الترجي حتي الآن، وقد يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن خلال الساعات المقبلة.