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وكيل مجلس النواب: "وظيفة أعضاء المجلس التشريع مش الخدمات" (فيديو)

الخميس 05/مارس/2020 - 06:55 ص
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سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
مروة عبدالعزيز
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قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن نائب البرلمان وظيفته التشريع والرقابة، وليس الخدمات.

وأضاف وهدان خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" الذي يعرض عبر فضائية "المحور": "الناس شايفه إن دور النائب خدمي.. تعيين أو استخراج رخصة قيادة أو قسم شرطة أغير ذلك من الخدمات، وهذه الأشياء ليست من عمل النائب، ومن المفترض تكون وظيفة النائب البرلماني هي تشريع القوانين، والرقابة على الفساد، وحل المشاكل العامة وليست الخاصة".

وتابع وكيل مجلس النواب: "الانشغال بالخدمات الخاصة للمواطنين يؤثر سلبيا على إطلاع النائب بوظيفة المنوط بها تحت قبة البرلمان".
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب سليمان وهدان توك شو البرلمان

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