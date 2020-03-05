نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل في الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد قد يرحل في الصيف المقبل عن صفوف الملكي وذلك لأنه لا يرحب بفكرة تجديد عقده لموسم واحد فقط.

وأفاد موقع دون بالون الإسباني بأن سيرجيو راموس قد يكون احتفل للمرة الأخيرة بالفوز على برشلونة في مباراة الكلاسيكو برفقة ريال مدريد لأنه بنسبة ليست بالقليلة قد يرحل عن صفوف النادي الملكي في الصيف المقبل.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن عقد سيرجيو راموس ينتهي مع فريقه ريال مدريد في صيف عام 2021 وأنه على الرغم من أنه مازال متبقي موسم ونصف على نعاية عقده إلا أن النجم الإسباني قد يتخذ قراره بالرحيل إذا لم يتوصل لاتفاق مع إدارة الملكي حول تجديد عقده بالشكل الذي يرضيه.

وأوضح الموقع الإسباني أن سيرجيو راموس البالغ من العمر 33 عامًا مازال واثقاً في قدرته على العطاء ويرغب في قيادة ريال مدريد في المواسم المقبلة ولكن إذا لم تقدم إدارة النادي العقد الذي يناسبه فسيرحل في نهاية الموسم ولن ينتظر موعد انتهاء عقده.

وذكر الموقع الإسباني أن سياسة النادي الملكي تنص على التجديد لعام واحد فقط لنجوم الفريق الذين تخطت أعمارهم الثلاثين.