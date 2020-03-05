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"شاكوش" عن "حفل ستاد القاهرة": فوجئت بتشغيل النسخة القديمة من "بنت الجيران"

الخميس 05/مارس/2020 - 04:13 ص
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بوابة الفجر
مروة عبدالعزيز
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كشف الفنان حسن شاكوش، تفاصيل اختياره للغناء بحفل ستاد القاهرة، لافتًا إلى أنه تلقي اتصالا هاتفيا وتم إبلاغه بأنه كان ضمن المطربين الذي يحيون الحفل

وأضاف شاكوش، خلال لقاءه ببرنامج "كل يوم" الذي يعرض على قناة "On E" الفضائية، مع الإعلامية بسمة وهبة، أن الذي أبلغه أشار إلى مشاركة عمر كمال.
وتابع مطرب المهرجانات، أنه عندما تم إبلاغه بأن الحفلة ستقام لحب مصر لم يرفض حينها الدعوة وقام بالموافقة مضيفا أن جميع النجوم الذين قاموا بالغناء فى الحفلة قاموا بعمل بروفات فنية تجهيزا للحفل.


وأشار إلى أن تمت مفاجئته بتشغيل أغنية بنت الجيران بنسختها القديمة وليست التى قام بالتعديل عليها.


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