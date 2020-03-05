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الجهاز الطبي في الأهلي يوضح مدى جاهزية لاعبي الفريق قبل مواجهة صن داونز

الخميس 05/مارس/2020 - 03:14 ص
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الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف الجهاز الطبى للنادى الأهلى، عن مدى جاهزية لاعبي الفريق المسافرين لمواجهة صن داونز، السبت المقبل، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وأكد أن جميع اللاعبين المسافرين مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى جنوب إفريقيا، على أتم الاستعداد لخوض المواجهة الحاسمة أمام صن داونز.

وتجدر الإشارة إلى أن علي معلول الظهير الأيسر للأهلى قد انتظم في المران الجماعي، مساء أمس الأربعاء، على مجمع ملاعب بريتوريا، وذلك بعد تعافيه من إجهاد بسيط على مستوى العضلة الأمامية.

جدير بالذكر أن علي معلول قد غاب عن التدريبات الجماعية للأهلي على مدار اليومين الماضيين، مكتفيًا بتنفيذ برنامج تأهيلي تم اعداده من قبل الجهاز الطبى.

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