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روني يتحدث عن مواجهة فريقه ديربي كاونتي ضد مانشستر يونايتد بكأس إنجلترا

الخميس 05/مارس/2020 - 02:37 ص
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واين روني
واين روني
علي ماهر حلمي
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تحدث اللاعب الدولي الإنجليزي واين روني عن مواجهة فريقه ديربي كاونتي ضد مانشستر يونايتد المقرر اليوم الخميس ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي في تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة.

تعرف علي ما قاله روني عن مواجهة فريقه ديربي كاونتي ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي:

قال روني:" لقد كان أمرًا لطيفًا الذهاب إلى الولايات المتحدة واللعب هناك تجربة جيدة، ولعب كرة القدم في ثقافة وبلد مختلف. لكن العودة إلى الوطن كانت رائعة واللعب مع ديربي في دوري البطولة كان جيدًا. لقد كنا في مستوى جيد ونأمل أن يستمر ذلك، حتى نتمكن من الوصول إلى المباريات الفاصلة للتأهل، لقد لعبت في دوري الشامبيون شيب وكان الأمر مختلفًا تمامًا،  إذا كان هناك شيء مختلق، كان أكثر صعوبة ، أعتقد أن ديربي نادٍ أظهر على مدى السنوات القليلة الماضية تحديداً مدى علو طموحهم. إنهم يحاولون القيام بالخطوة التالية من خلال الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. تحدثت إليهم وكان من المهم بالنسبة لي أن يكون لدي دور في فريق التدريب، وأن أضع نفسي في الخطوة التالية والانتقال من لاعب إلى مدرب. كان دريبي هو المحطة الأفضل لهذه الخطوة، وقد سارت الأمور على ما يرام، وأنا أستمتع بهذه الفترة".

وأضاف اللاعب الإنجليزي:"أنا لا أقود التدريبات في ديربي كاونتي لأني ما زلت أتدرب لكن جميع الإعدادات، ودارسة المنافس، من خلال تحليل الفيديو، والاجتماعات مع فريق التدريب، أشارك فيها جميعًا، في محاولة لتزويدنا بأفضل استعداد للمباريات في عطلة نهاية الأسبوع أو في منتصف الأسبوع".

واختتم روني تصريحاته عن مواجهة ديربي كاونتي ضد مانشستر يونايتد بالكأس قائلا: لا استطيع الانتظار، خلال القرعة، الفريق الوحيد الذي أردت مواجهته هو مانشستر يونايتد. كنا في الحافلة، في الواقع، نذهب إلى الفندق في الليلة السابقة لمباراة عندما كانت تجرى القرعة وكان هناك صيحات عندما ظهر أننا سوف نواجه يونايتد. إنه أمر رائع بالنسبة لنا، بعد أن وصل فريق يونايتد إلى أرضنا وبالنسبة للجماهير إنها مباراة رائعة. بالنسبة لنا كفريق، فهذا يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة أن نواجه مانشستر يونايتد، لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التغلب عليه. إنه تحد لكن هذا شيء نتطلع إليه جميعًا، لقد أحببت كل دقيقة قضيتها في مانشستر يونايتد، أنا لاعب في صفوف ديربي الآن. سأسعى لأن أفوز في تلك الـ90 دقيقة أو ربما تكون 120، بعدها سأعود كمشجع ليونايتد وأرغب بأن يفوز في كل مباراة".

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