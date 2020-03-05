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مفيد فوزي: أجريت الحوار التلفزيوني الوحيد مع المشير طنطاوي

الخميس 05/مارس/2020 - 03:01 ص
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المشير طنطاوي
المشير طنطاوي
مروة عبدالعزيز
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قال الإعلامي مفيد فوزي، إن صحة المشير طنطاوي بخير، لافتا إلى أنه لم يحضر جنازة مبارك بسبب خشونة الركبة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين: "سبحان الله كان مبارك يشكو من خشونة الركبة أيضا، وحرم المشير طنطاوي قدمت واجب العزاء لسوزان مبارك، وهذه المعلومات مأخوذة من اللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية السابق".

وتابع: "اللواء سمير فرج اصطحبني لإجراء حوار مع المشير طنطاوي لحديث المدينة وهو الحوار التلفزيوني الوحيد الذي أجرها المشير".
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مفيد فوزي حقيقة وفاة المشير طنطاوي المشير طنطاوي

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