مفيد فوزي: أجريت الحوار التلفزيوني الوحيد مع المشير طنطاوي

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن صحة المشير طنطاوي بخير، لافتا إلى أنه لم يحضر جنازة مبارك بسبب خشونة الركبة.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين: "سبحان الله كان مبارك يشكو من خشونة الركبة أيضا، وحرم المشير طنطاوي قدمت واجب العزاء لسوزان مبارك، وهذه المعلومات مأخوذة من اللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية السابق".





وتابع: "اللواء سمير فرج اصطحبني لإجراء حوار مع المشير طنطاوي لحديث المدينة وهو الحوار التلفزيوني الوحيد الذي أجرها المشير".