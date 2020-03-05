كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره نادي ديربي كاونتي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي

تقام مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي، عبر قناة Bein Sport hd 2.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ديربي كاونتي

حراسة المرمى: سيرجيو روميرو.

خط الدفاع: ديوجو دالوت- ايريك بايلي- هاري ماجوير- براندون ويليامز.

خط الوسط: أندرياس بيريرا- سكوت مكتوميناي.

خط الهجوم: خوان ماتا- برونو فيرنانديز- تاهيت شونج- أوديون إيجالو.