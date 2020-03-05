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رسمياً.. تأجيل 6 مباريات في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي

الخميس 05/مارس/2020 - 01:41 ص
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الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
أحمد عصام
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أعلن الاتحاد الإنجليزي عن تأجيل 6 مباريات في الجولة الـ31 من البريميرليج، وذلك بسبب إقامة الدور الربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في نفس توقيت إقامة الجولة.


وسوف تقام 4 مباريات فقط في الجولة الواحدة والثلاثون، حيث سيحل فريق وست هام يونايتد ضيفا على فريق توتنهام هوتسبير، ويلتقي فريق بيرنلي مع فريق واتفورد، ويواجه فريق ولفرهامبتون نظيره فريق بورنموث، ويستضيف فريق ليفربول منافسه فريق كريستال بالاس.

وجاءت المباريات المؤجلة كالتالي :-

ساوثهامبتون & ارسنال.

تشيلسي & مانشستر سيتي.

نيوكاسل يونايتد & أستون فيلا.

مانشستر يونايتد & شيفيلد يونايتد.

ليستر سيتي & برايتون.

نوريتش سيتي & إيفرتون.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة وبفارق 22 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني..

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