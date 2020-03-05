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تفاصيل جديدة في وضع شركة بالكامل تحت الحجر الصحي

الخميس 05/مارس/2020 - 08:39 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جميع الإجراءات الاحترازية التي طبقت في مصر لاقت إشادة من منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أنه لا توجد سوى إصابتين بالفيروس حتى الآن، الحالة الأولى للأجنبي تماثل للشفاء تمامًا، والثانية تتلقى العلاج اللازم في محافظة مطروح بمستشفى النجيلة.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفة ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على الفضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الـ7 أفراد الملاصقين للأجنبي الثاني المصاب بكورونا جميع نتائجهم سلبية، ورغم ذلك يخضعوا للحجر الصحي بشكل كامل لمدة 14 يومًا، وباقي زملائهم الذي يقدر بـ1500 عامل في الشركة التي تحولت إلى حجر صحي كبير بها 3 عيادات بالفعل، ويتم قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا، ولكن جميع العاملين حالتهم جيدة للغاية ولا توجد أي أعراض.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء كشف على 1800 مشبه بهم حتى الآن، وجميع نتائجهم سلبية، لافتًا إلى أن المواطن عليه أن لا يقلق إذا أصيب بأعراض الأنفلونزا العادية، خاصة إذا لم يكن قادم من دولة بها إصابات بالكورونا أو مخالطته لبعض القادمين من الخارج.

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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمة مجلس الوزراء كورونا فيروس كورونا المستشار نادر سعد الصحة

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