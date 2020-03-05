عمرو وردة يدخل حسابات حسام البدري معسكر توجو

دخل عمرو وردة لاعب منتخب مصر والمحترف فى الدوري اليوناني حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري الذى يستعد لمواجهتى منتخب توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 26 و29 مارس المقبل.

وأكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، عمرو وردة سيتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل لمنتخبي توجو.

وقال أحمد حسن عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "كهربا بعيد عن الانضمام لمعسكر منتخب مصر بعد إيقافه لنهاية الموسم"

وتابع: "مروان محسن سينضم للمعسكر ولكن لن يلعب بشكل أساسي ومصطفى محمد هو الأقرب للانضمام فهو مهاجم مصر الأول"