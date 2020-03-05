"بارد ليلًأ وشوائب بالنهار".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

الوجه البحري:

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية:

يسود طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة أقصى الغرب، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



شمال الصعيد:

يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.



جنوب الصعيد:

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.



وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد كالتالي:

القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 28



شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 27



طنطا: الصغرى 14 والعظمى 27



دمنهور: الصغرى 15 والعظمى 25



الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 22



بلطيم: الصغرى 12 والعظمى 24



مطروح: الصغرى 12 والعظمى 21



السلوم: الصغرى 11 والعظمى 20



سيوة: الصغرى 12 والعظمى 22



بورسعيد: الصغرى 17 والعظمى 27



دمياط: الصغرى 15 والعظمى 25



الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 28



الإسماعيلية: الصغرى 14 والعظمى 30



السويس: الصغرى 13 والعظمى 29



العريش: الصغرى 11 والعظمى 30



رفح: الصغرى 10 والعظمى 28



رأس سدر: الصغرى 14 والعظمى 28



نخل: الصغرى 08 والعظمى 30



نويبع: الصغرى 17 والعظمى 27



طابا: الصغرى 15 والعظمى 27



كاترين: الصغرى 08 والعظمى 22



الطور: الصغرى 12 والعظمى 27



شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 27



الغردقة: الصغرى 14 والعظمى 29



مرسى علم: الصغرى 14 والعظمى 28



الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 28



بنى سويف: الصغرى 12 والعظمى 29



المنيا: الصغرى 12 والعظمى 30



أسيوط: الصغرى 13 والعظمى 31



سوهاج: الصغرى 13 والعظمى 32



قنا: الصغرى 14 والعظمى 32



الأقصر: الصغرى 15 والعظمى 33



أسوان: الصغرى 15 والعظمى 33



أبوسمبل: الصغرى 14 والعظمى 32



الوادي الجديد: الصغرى 12 والعظمى 34



شلاتين: الصغرى 18 والعظمى 31



أبو رماد: الصغرى 18 والعظمى 30



حلايب: الصغرى 19 والعظمى 30



رأس حدربة: الصغرى 20 والعظمى 29

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.