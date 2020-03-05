Advertisements
Advertisements
Advertisements

تطورات جديدة.. تحرك مصري وعربي جديد لمواجهة تعنت إثيوبيا

الخميس 05/مارس/2020 - 08:34 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
كشف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تفاصيل البيان الخاص بالدعم العربي لمصر والسودان في أزمة سد النهضة، قائلًا إن جمهورية مصر العربية منذ أكثر من يومين قدمت مشروع قرار إلى اجتماعات المندوبين ثم إلى الاجتماع الوزاري، مؤكدًا أنه قرار في غاية الأهمية.

وأشار "أبو الغيط"، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، إلى أن جمهورية مصر العربية عندما طرحت الأمر كانت تتوقع دعمًا عربيًا في مواجهة الوضع الذي تراه في علاقتها بإثيوبيا، وفي مفاوضات مياه النيل.

وأوضح أن بنود القرار هي؛ رفض أي مساس بالحقوق التاريخية لجمهورية مصر العربية، رفض أي إجراءات أحادية قد تقدم عليها جمهورية إثيوبيا الفيدرالية، التأكيد على ضرورة التزام جمهورية إثيوبيا الفيدرالية بمبادئ القانون الدولي، والترحيب بمشروع اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته الولايات المتحدة.

وأضاف "أبو الغيط"، أن القرار، أكد أن مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة بمعاونة البنك الدولي يعد طرحًا شاملًا ومتوازنًا وعادلًا ويحقق مصالح الدول الثلاث، كما حث الدول أعضاء الجامعة العربية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لقيام حكومة إثيوبيا الفيدرالية للتوقيع على بنود الاتفاق.

وشدد أبو الغيط، على أن القرار يدفع نحو المفاوضات ويسعى لدعم الأطراف في علاقتها ببعضها لبعض بهدف الوصول لنهاية الطريق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرض اثيوبيا الغامض السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ازمة سد النهضة إثيوبيا

أخبار تهمك

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب زوجها.. مي كساب توجه رسالة شكر لهاني شاكر وأشرف زكي

منذ ساعة

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 13 ساعة

عقوبات وكمامات وأزمات.. مواقف تُشعل موقعة رادس بين الزمالك والترجي

منذ حوالي 4 ساعات

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 7 ساعات

النيابة تكشف عن تفاصيل جديدة في دهس "صالح جمعة" لشاب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ 42 دقيقة

"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ ساعة و نصف

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحقق مع سارابيا بسبب كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

دبلوماسي سابق: بوتين لن يتردد في الوساطة بمشكلة سد النهضة

أول تعليق لمصطفى الفقي على بيان الخارجية بشأن تصريحات إثيوبيا

عاجل.. مصر ترد على بيان إثيوبيا: مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلاً

عاجل.. مجلس الوزراء يكشف رسالة مصر لإثيوبيا بشأن سد النهضة

تطورات جديدة في أزمة سد النهضة (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

07:17 ص

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

07:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status