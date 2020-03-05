تطورات جديدة.. تحرك مصري وعربي جديد لمواجهة تعنت إثيوبيا

كشف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تفاصيل البيان الخاص بالدعم العربي لمصر والسودان في أزمة سد النهضة، قائلًا إن جمهورية مصر العربية منذ أكثر من يومين قدمت مشروع قرار إلى اجتماعات المندوبين ثم إلى الاجتماع الوزاري، مؤكدًا أنه قرار في غاية الأهمية.





وأشار "أبو الغيط"، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، إلى أن جمهورية مصر العربية عندما طرحت الأمر كانت تتوقع دعمًا عربيًا في مواجهة الوضع الذي تراه في علاقتها بإثيوبيا، وفي مفاوضات مياه النيل.





وأوضح أن بنود القرار هي؛ رفض أي مساس بالحقوق التاريخية لجمهورية مصر العربية، رفض أي إجراءات أحادية قد تقدم عليها جمهورية إثيوبيا الفيدرالية، التأكيد على ضرورة التزام جمهورية إثيوبيا الفيدرالية بمبادئ القانون الدولي، والترحيب بمشروع اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته الولايات المتحدة.





وأضاف "أبو الغيط"، أن القرار، أكد أن مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة بمعاونة البنك الدولي يعد طرحًا شاملًا ومتوازنًا وعادلًا ويحقق مصالح الدول الثلاث، كما حث الدول أعضاء الجامعة العربية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لقيام حكومة إثيوبيا الفيدرالية للتوقيع على بنود الاتفاق.





وشدد أبو الغيط، على أن القرار يدفع نحو المفاوضات ويسعى لدعم الأطراف في علاقتها ببعضها لبعض بهدف الوصول لنهاية الطريق.



