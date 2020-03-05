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والد الشهيد إسلام مشهور: إعدام "عشماوي" رسالة لكل المارقين

الخميس 05/مارس/2020 - 07:24 ص
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الشهيد إسلام مشهور
الشهيد إسلام مشهور
كساب أحمد
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عقب اللواء محمد مشهور، والد الشهيد الرائد إسلام مشهور، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي قائلًا: "أنا سعيد جدًا بأن حق ابني رجع، بإعدام هذا الخائن الذي استحل دماء شعبة، النهاردة يوم سعيد جدًا". 

وتابع "مشهور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أنه من حسن الطالع هو إعدام الإرهابي "عشماوي" قبل احتفال مصر بالكامل بيوم الشهيد في 9 مارس، مشيرًا إلى أنه فخورًا بنجله وبكل الشهداء الذي ضحوا من أجل الحفاظ على بلدهم. 

ولفت إلى أن عظمة مصر في شبابها سواء في القوات المسلحة أو الشباب في المصانع أو المزارع، معقبًا: "لما يكون في واحد مارق ياخد جزائه، ومصر قادرة على قتل أي إرهابي، وده رسالة لكل المارقين".
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الكلمات المفتاحية

شهداء اعدام هشام عشماوي إسلام مشهور

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