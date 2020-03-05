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والد الشهيد عمرو صلاح: "السيسي ملاك مش إنسان"

الخميس 05/مارس/2020 - 01:50 ص
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أمنية فوزي
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علق المهندس صلاح عفيفي، والد الشهيد الرائد عمرو صلاح، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلا: "اليوم هو يوم عيد عند كل أسر الشهداء"، متابعًا: "هنفرح الفرحة الكبيرة لما نخلص على كل الإرهابيين".

وأكد "عفيفي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى"، أن مصر قادرة على القضاء على كل الإرهابيين، معلقًا: "كل واحد ليه دوره".

وتابع: "أنا ببعث رسالة للدنيا كلها وبقولهم متخافوش على مصر، مصر قوية، وتمرض ولا تموت، وربنا حافظها برجالها وأبنائها"، مستكملًا: "الرئيس السيسي مش إنسان، ده ملاك"، مضيفًا: "وزير الداخلية ورئيس الجمهورية مش سايبين أهالي الشهداء".
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الكلمات المفتاحية

السيسي الرئيس اعدام هشام عشماوي

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