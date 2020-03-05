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والد الشهيد أحمد شوشة: "السيسي يحب مصر.. ولازم كله يضحي"

الخميس 05/مارس/2020 - 04:01 ص
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أمنية فوزي
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قال حافظ شوشة، والد الشهيد النقيب أحمد شوشة، تعليقًا على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، إن الشهيد كان يحب خدمة بلده، متابعًا: "ابني مكملش 23 سنة، ولكن فعل الكثير".

ولفت "شوشة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى"، إلى أن ابنته طلبت منه أن تلتحق بكلية الشرطة لتستكمل ما قام به شقيقها، معلقًا: "مصرنا جميلة ولازم كله يضحي عشانها".

وأضاف: "نفسي الناس كلها تقف في ظهر الرئيس السيسي؛ لأنه يحب مصر بطريقة لا يتخيلها أحد"، متابعًا: "الرئيس السيسي نقل مصر في منطقة أخرى"، متوقعًا أنت تصير مصر قوة عظمى.
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الكلمات المفتاحية

مصر السيسي اعدام هشام عشماوي

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