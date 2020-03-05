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بعد إعدام "عشماوي".. والد الشهيد عمرو صلاح: "النهاردة عيد"

الخميس 05/مارس/2020 - 12:39 ص
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الشهيد عمرو صلاح
الشهيد عمرو صلاح
كساب أحمد
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عقب المهندس صلاح عفيفي، والد الشهيد الرائد عمرو صلاح، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلًا: "الفرحة النهاردة كانت عند كل أم وأب وزوجة شهيد، عايز أقول للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنت وعدت وأوفيت، النهاردة عيد عند أهالي الشهداء".

وتابع "عفيفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأربعاء، أن هذا اليوم بمثابة عيد لأهالي الشهداء، معقبًا: "نحن ننتظر القضاء على أخر إرهابي في مصر، لكي تكون مصر في أفضل حال".

وأشار والد الشهيد الرائد عمرو صلاح، إلى أن مصر ستظل في أمان طالما الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود، لافتَا إلى أن أهالي الشهداء بدأوا اليوم يتنفسون لأول مرة، ولن يرتاحوا، إلا بعد القضاء على كل الإرهابيين. 
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الشهيد عمرو صلاح اعدام هشام عشماوي إعدام

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