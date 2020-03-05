فرحة أرملة الشهيد المنسي بعد إعدام هشام عشماوي (فيديو)

أبدت منار هارون، أرملة الشهيد أحمد المنسي، سعادتها بتنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي، مضيفة: "النهاردة كان يوم عيد وكل الناس كانت بتقدم التهنئة لأسر الشهداء".





ووجهت "هارون"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" رسالة إلى الإرهابيين قائلة: "لا يستحقون رسالة لكني سأستعير كلمات الشهيد المنسي حينما قال لهم ملكش عيش فيها طول ما إحنا فيها".





وأضافت: "أزور الشهيد العقيد المنسي وأقول له دائما اطمئن على مصر"، معقبة: "ربنا ينتقم من عشماوي وحسابه مش في الدنيا.. ده عند ربنا".





وكشفت أرملة الشهيد أحمد المنسي، عن تجسد بطولات زوجها خلال عمل درامي بعنوان "الاختيار"، كما يرصد المسلسل شر الإرهابي هشام عشماوي، موضحة أن المسلسل سيعرض خلال شهر رمضان 2020.





وأضافت: "جلست مع القائمين على المسلسل ليحصلوا على معلومات كثيرة عن الشهيد أحمد المنسي واهتموا بكل التفاصيل"، مشيرة إلى أن الفنان أمير كرارة سيجسد شخصية الشهيد المنسي بينما أحمد العوضي يقوم بتجسيد دور الإرهابى هشام عشماوي.





وتابعت: "فريق العمل حصلوا على تفاصيل ورسائل كتبها الشهيد أحمد المنسي وفكرة المسلسل تدور عن الخير الذي يجسده العقيد المنسي والشر الذي يجسده هشام عشماوي"، متابعة: "أبنائي يشعرون بسعادة بالغة بعد تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي".





وتابعت "ربنا يرحم شهدائنا وينتقم من الإرهابي هشام عشماوي، وأسر الشهداء في تواصل دائم وتبادلنا التهاني اليوم بعد تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي"، معقبة "فخورة ببلدي مصر التي لا تترك حق أبنائها وشهدائها ومصر تصنع تاريخها بنفسها".



