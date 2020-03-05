أرملة الشهيد "المنسي": مسلسل "الاختيار" يجسد شخصية البطل

كشفت منار هارون، أرملة الشهيد أحمد المنسي، عن تجسيد بطولات زوجها خلال عمل درامي بعنوان "الاختيار"، وهو يرصد أيضا شر الإرهابي هشام عشماوي، موضحة أن المسلسل سيعرض خلال شهر رمضان 2020.





وقالت "هارون"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "المفارقة أنه تم نشر معلومات أمس عن المسلسل، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير، وترحموا على الشهيد واليوم تم القصاص من الإرهابي هشام عشماوي بتنفيذ حكم الإعدام".





وأضافت أرملة الشهيد أحمد المنسي: "جلست مع القائمين على المسلسل ليحصلوا على معلومات كثيرة عن الشهيد أحمد المنسي، واهتموا بكل التفاصيل"، مشيرة إلى أن "الفنان أمير كرارة سيجسد شخصية الشهيد المنسي بينما أحمد العوضي يقوم بتجسيد دور الإرهابى هشام عشماوي.





وتابعت: "فريق العمل حصلوا على تفاصيل ورسائل كتبها الشهيد أحمد المنسي وفكرة المسلسل تدور عن الخير الذي يجسده العقيد المنسي والشر الذي يجسده هشام عشماوي"، مردفه: "أبنائي يشعرون بسعادة بالغة بعد تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي".





وتابعت "ربنا يرحم شهدائنا وينتقم من الإرهابي هشام عشماوي، وأسر الشهداء في تواصل دائم وتبادلنا التهاني اليوم بعد تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي"، معقبة: "فخورة ببلدي مصر التي لا تترك حق أبنائها وشهدائها ومصر تصنع تاريخها بنفسها".