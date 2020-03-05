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بعد إعدام "عشماوي".. خبير يكشف عن تفاصيل فصله من الجيش

الخميس 05/مارس/2020 - 07:31 ص
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لحظة القبض على عشماوي
لحظة القبض على عشماوي
كساب أحمد
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عقب ماهر فرغلي، الخبير بشؤون الجماعات الإرهابية، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلًا: "بكل تأكيد حكم الإعدام على عشماوي كان رادعًا".

وتابع "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن هشام عشماوي تحول فجأة، وتم تجنيده من شخص يدعى طارق أبو العزم، محكوم عليه بالمؤبد في خلية مدينة نصر، ومن خلال هذه الخلية بدأ يرتاد حلقات تابعة لتنظيم القاعدة. 

ولفت إلى أن "عشماوي" عندما ظهرت عليه علامات التطرف في 2011 فصل من القوات المسلحة، وانضم لتنظيم بيت المقدس، وأصبح المسؤول عن التدريب العسكري لأفراد التنظيم، ثم انشق عن التنظيم وانضم لتنظيم القاعدة، وقام بعملية الفرافرة الإرهابية، وذهب إلى ليبيا ليؤسس تنظيم المرابطين، ثم تم القبض عليه. 

ولفت إلى أن عملية القبض على "عشماوي" في ليبيا، كانت خلاصة معلومات كبيرة جدًا، ساهمت فيها مصر بشكل كبير، وأدت إلى إنهيار معنوي كبير جدًا لتنظيم المرابطين.
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ماهر فرغلي اعدام هشام عشماوي اعدام عشماوي

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