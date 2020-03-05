كل ما تود معرفته عن خطة تطوير خدمات وزارة الداخلية

في إطار خطة تطوير وتحديث شاملة تتبناها وزارة الداخلية في كافة قطاعاتها، خاصة في تلك التي تقدم خدمات جماهيرية، حيث تم رفع الكفاءة الإنشائية لهذه الوحدات، وافتتاح وحدات جديدة منها بهدف تحسين الخدمات، والتيسير على المواطنين، بالإضافة إلى أنها تعمل على مدار اليوم، حيث افتتحت وزارة الداخلية عددًا من وحدات القطاع المدني بعد تطويرها وتحديثها، ويستقبل قطاع الأحوال المدنية المواطنين الراغبين في استخراج إصدارات القطاع بشكل حضاري.





واتخذت هذه الوحدات شكلًا جماليًا ثابتًا يميزها عن غيرها، وفي الداخل أماكن خصصت كراسي لجلوس المواطنين المنتظرين دورهم للحصول على الخدمة، كما تم تزويدها بخاصية النداء الآلي، وبالإضافة إلى سرعة استخراج إصدارات قطاع الأحوال المدنية من بطاقة رقم قومي إلى شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلي، وهو أمر لفت إنتباه المواطنين وأشادوا به.





تسهيل حصول المدنيين على الخدمات

وتواصل الداخلية عملية التطوير لكافة وحدات قطاع الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية، بهدف أن يحصل المواطن على خدمات القطاع في سهولة ويسر، حيث لمس جميع من ترددوا في الفترة الأخيرة بما فيهم جنسيات مختلفة على هذه الوحدات تطويرًا إنشائيًا شاملًا وخدمات متميزة.





وفي عام 2019 في إطار خطة تطوير الداخلية للخدمات المقدمة للمواطنين، تم تطوير وإعداد المركز النموذجي بالعباسية لاستخراج بطاقة الرقم القومي للمواطنين، ليعمل طبقًا لأحدث ما وصل إليه العمل، عن طريق أجهزة متطورة ومقر إلكتروني ذكي بهدف حصول المواطن على الخدمات الشرطية في أسرع وقت ممكن، وتم أيضًا تطبيق وتعميم نظام الشباك الواحد إلى جانب تبني القطاع تقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي، وإصدارات مميكنة من خلال الشباك الواحد، وبعد ذلك يتم تصوير المواطنين وتسليمهم بطاقة الرقم القومي خلال الفترة المحددة لنوعية الخدمة المطلوبة سواء "عاجلة أو عادية" ولم تغفل الداخلية عن تقديم خدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم إيفاد مأموريات خاصة لتصوية تلك الحالات بمحل إقامتهم أو المستشفيات المتواجدين فيها دون الحاجة لحضور المواطن للقطاع المدني الذي توسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، حيث توجد ميكنة لكافة الإصدارات التي تقدم للمواطنين بأي لغة سواء اللغة العربية أو اللغات الأجنبية: إنجليزية، فرنسية، ألمانية، إيطالية، أسبانية، وروسية، ويتم تقديم خدمات القطاع من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية على موقع القطاع على شبكة المعلومات الدولية وعنوانه: ( www. cso.gov.eg)، كما يتم تقديم بعض الخدمات عن طريق مركز "الكول سنتر" من خلال الاتصال التليفوني على أرقام "16582 – 90070999 – 24004400" ويتم توصيل الخدمة المطلوبة للمواطن بمحل إقامته عن طريق البريد المؤمن، كما يمكن للمواطن الحصول على مستخرجات الأحوال المدنية عن طريق منافذ الهيئة القومية للبريد في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تم تفعيل عدة منافذ منها طبقًا لبروتوكول التعاون السابق توقيعه في شهر ديسمبر 2016.





وفي 2018 افتتحت وزارة الداخلية 12 سجلًا مدنيًا للتغلب على الزحام بمحافظات "البحر الأحمر، والإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، بنى سويف، سوهاج، أسيوط، الغربية "، إلى جانب تطوير 5 مواقع أخرى بمحافظات: القاهرة، الدقهلية، والغربية.





تطوير مواقع الأحوال المدنية

وجاءت مواقع الأحوال المدنية التي تم افتتاحها كالتالي: سجل مدني حلايب الرئيس بمجمع شرطة حلايب بالبحر الأحمر، قسم سجل مدني المواطنين بالخارج بالإسماعيلية، سجل مدنى فرعي المناصفور، وسجل مدنى سنهوا الفرعي بالشرقية، سجل مدني فرعي البهو فريك، وسجل مدني طنيخ، وسجل مدني تلبانة بالدقهلية، سجل مدني فرعي الفنت ببنى سويف، سجل مدنى فرعي سفلاق بسوهاج، سجل مدني فرعي النخيلة، وسجل مدني فرعي ديروط الشريف بأسيوط، سجل مدني فرعي الفرستق بالغربية.





أما الـ5 مواقع التابعة للقطاع والتي تم تطويرها ورفع كفائتها، فهي كالتالي: سجل مدني المعادي، وسجل مدني النزهة بالقاهرة، سجل مدني أول المنصورة بالدقهلية، سجل مدني الهياتم، وسجل مدني كفر كلا الباب بالغربية.





افتتاح وتطوير 13 موقعًا

و في عام 2017 تم إفتتاح وتطوير 13 موقعًا جديد للأحوال في مختلف المحافظات، حيث تم إفتتاح 6 مقرات تابعة للقطاع وهي: منفذ وزارة الخارجية الكائن بمبنى الوزارة بكورنيش النيل بالقاهرة، سجل مدني كفر مكاوي وبيشة قايد بالزقازيق بالشرقية، سجل مدني نشيل بقطور بالغربية، وسجل مدني باريس بالوادي الجديد، ومجمع الأحوال المدنية بأسوان.





كما تم تطوير 7 مقرات تابعة للقطاع وهي: سجل مدني برشوم المحطة بالقليوبية، وسجل مدني كرموز ومنفذ الخدمات الحكومية بالإسكندرية، سجل مدني بني شبل وسجل مدني الزهراء بالشرقية، سجل مدني ميت غمر بالدقهلية، سجل مدني مركز دمنهور بالبحيرة، سجل مدني المناخ ببورسعيد، وسجل مدني مدينة بدر بالقاهرة.





افتتاح 8 مقرات

وفي عام 2016 تم إفتتاح 8 مقرات تابعة للقطاع وهي: مقر إدارة شرطة الأحوال المدنية وكذا المركز النموذجي بالدقهلية، وسجل مدني أتميدة الفرعي بالدقهلية، وسجل مدني قرية أخطاب الفرعي بالدقهلية، وسجل مدني قرية ميت دمسيس الفرعي بمركز أجا بالدقهلية، وسجل مدني كفر غنام الفرعي بمركز السنبلاوين بالدقهلية، وسجل مدني كرموز بالإسكندرية، وسجل مدني سنديون الفرعي بمركز القناطر الخيرية بالقليوبية، وسجل مدني قرية بيشة عامر الفرعي بمركز منيا القمح بالشرقية.





وتستمر جهود وزارة الداخلية للعمل على رفع المعاناة عن المواطنين، وتلافي المعوقات التي تؤدي إلى زيادة التكدس والازدحام في إستخراج المصدرات الرسمية.