"طقس حار وأمطار".. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الخميس



مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.



الوجه البحري



مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية



مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة أقصى الغرب، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء



مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر



مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



شمال الصعيد



حار نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.



جنوب الصعيد



شديد الحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.







نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 5 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.وإليكم توقعات هيئة الأرصاد الجوية:القاهرة الكبرى