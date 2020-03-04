Advertisements
Advertisements
Advertisements

والد الشهيد إسلامي مشهور: "الشعب المصري هنأني بإعدام عشماوي"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
علق اللواء محمد مشهور، والد الشهيد الرائد إسلام مشهور، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلا: "الشهادة شرف لينا، وأنا فخور جدًا بابني، وأبني حلقة من ضمن حلقات الشهداء".

وتابع "مشهور"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على "القناة الأولى": "أسر الشهداء هنأت بعضها اليوم بمناسبة إعدام عشماوي، وشعب مصر كله كان بيهنينا"، مستكملًا: "الشهداء ضحوا بكل الغالي والنفيس من أجل بلادهم، وفي المقابل واحد خاين يستحق الإعدام أكثر من مرة".

وأضاف: "الشهداء ضحوا بشبابهم عن طيب خاطر من أجل وطنهم، وإعدام عشماوي رسالة للإرهابيين في العالم كله، أنه لم يفلت أحد من العقاب"، مؤكدًا أن مصر والرئيس السيسي لا يخافون من شيء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اعدام هشام عشماوي اعدام عشماوي

أخبار تهمك

هاشتاج (لا لاستقالة تركي ) يتصدر تويتر

منذ أقل من ساعة

عاجل - صالح جمعة يدهس شابًا بسيارته والنيابة تحقق في الواقعة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ أقل من ساعتين

أخبار ريال مدريد الأربعاء 4 مارس 2020: نجمي الريال يقرران الرحيل.. تحديد خليفة زيدان.. قاتل برشلونة جاهز لمعركة مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 4 مارس 2020: إنقلاب كامل الأركان في البرسا.. التضحية بـ3 نجوم مقابل ضم لاوتارو مارتينيز.. شتيجن يحسم مستقبله نهائيًا مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من تركي على الاستقالة من الرئاسة الشرفية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

نجم برشلونة ينفجر ويكشف حقيقة إصابته

منذ ساعتين و 26 دقيقة

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

والد شهيد الواحات عن اعتقال الإرهابي هشام عشماوي: حقنا رجع (فيديو)

والد الشهيد إسلام مشهور: "بتمنى يعدموا هشام عشماوي 100 مرة"

عزمي مجاهد يحتضن "بيادة" الشهيد إسلام مشهور على الهواء: "على دماغنا كلنا" (فيديو)

بعد تسليم "عشماوي".. والدة الشهيد إسلام مشهور باكية: "نام وارتاح"

لميس الحديدي تبكي على الهواء.. والسبب

والدة الشهيد إسلام مشهور باكية: "القضاء المصري ريح قلوبنا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:35 م

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

08:57 م

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status