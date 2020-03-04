والد الشهيد إسلامي مشهور: "الشعب المصري هنأني بإعدام عشماوي"

علق اللواء محمد مشهور، والد الشهيد الرائد إسلام مشهور، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلا: "الشهادة شرف لينا، وأنا فخور جدًا بابني، وأبني حلقة من ضمن حلقات الشهداء".



وتابع "مشهور"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على "القناة الأولى": "أسر الشهداء هنأت بعضها اليوم بمناسبة إعدام عشماوي، وشعب مصر كله كان بيهنينا"، مستكملًا: "الشهداء ضحوا بكل الغالي والنفيس من أجل بلادهم، وفي المقابل واحد خاين يستحق الإعدام أكثر من مرة".



وأضاف: "الشهداء ضحوا بشبابهم عن طيب خاطر من أجل وطنهم، وإعدام عشماوي رسالة للإرهابيين في العالم كله، أنه لم يفلت أحد من العقاب"، مؤكدًا أن مصر والرئيس السيسي لا يخافون من شيء.

