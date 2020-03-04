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إجراءات فلسطينية مشددة تحسباً لوصول فيروس كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:35 م
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بوابة الفجر
وكالات
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اتخذت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مجموعة إجراءات مشددة تحسباً لوصول فيروس كورونا المستجد إلى الأراضي الفلسطينية.



وشملت الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء إخضاع جميع الفلسطينيين العائدين من الدول التي فيها اصابات بفيروس كورونا للفحص على المعابر، والعزل المنزلي لمدة لا تقل عن 14 يوماً من تاريخ مغادرتهم الدول المصابة.


وتضمنت الإجراءات ضرورة إخضاع الأجانب القادمين إلى الأراضي الفلسطينية من الدول المصابة للفحوصات اللازمة وخضوعهم لإجراءات العزل، وتأجيل أي مؤتمرات دولية مبرمجة الانعقاد على الأراضي الفلسطينية.


ومنعت الحكومة سفر المسؤولين بالطائرة إلى أي مكان في العالم، ونصح بعدم سفر المواطنين في الطائرات لأنها أماكن مغلقة، فضلاً عن وقف جميع الدورات العسكرية إلى الخارج حتى اشعار آخر.


كما منعت تجمع أو تجمهر أكثر من ألف شخص في أي مهرجانات ونشاطات جماهيرية مفتوحة، ومنع تجمع أو تجمهر أكثر من 50 شخصاً في مكان واحد مغلق.


وفي وقت سابق اليوم أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، خلو فلسطين من مرض كورونا المستجد ، "كوفيد 19".


وذكرت كيلة لدى تفقدها أماكن الحجر الصحي التي خصصت للقادمين إلى الضفة الغربية من دول ظهر فيها الفيروس أن الطواقم الطبية مستمرة في اتخاذ الإجراءات الوقائية، وإجراء الفحوصات اللازمة للقادمين من الدول التي أعلن عن وجود إصابات مؤكدة فيها بالفيروس.
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