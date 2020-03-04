البورصة الأمريكية تواصل التعافي بنهاية التعاملات

واصلت البورصة الأمريكية التعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن نجح "جو بايدن" في الانتخابات التمهيدية للديقراطيين لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، متجاوزاً السيناتور "بيرني ساندرز" في "الثلاثاء الكبير".





وارتفعت أسهم الرعاية الصحية بنحو 5.8 بالمائة في أكبر صعود يومي منذ 2008 مع صعود بلغ تجاوز 10 بالمائة لسهم "يونيتدهليث".





وجاء ارتفاع قطاع الرعاية الصحية بعد انتصار "بايدن"، حيث يرى المستثمرون أن سياسة بايدن معتدلة على عكس السياسات للمرشحين "ساندرز" والسناتور "إليزابيث وارن"





وكان الاحتياطي الفيدرالي قرر بالأمس خفض معدل الفائدة 50 نقطة أساس ليصل إلى مستوى يتراوح بي 1 بالمائة إلى 1.25 بالمائة، مشيراً إلى وجود خطراً على النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي بسبب كورونا.





وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 183 ألف وظيفة، متجاوزة التوقعات خلال الشهر الماضي، كما صعد النشاط الخدمي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عام.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1173 نقطة بصعود بلغت نسبته 4.5 بالمائة ليصل إلى 27090 نقطة.





كما صعد "ناسداك" الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي بنحو 3.8 بالمائة إلى 9018 نقطة، وارتفع "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 4.2 بالمائة مسجلاً 3131 نقطة.





وبحلول الساعة 9:08 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.379.