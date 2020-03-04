"اتصالات البرلمان": الشائعات أشد خطرًا من فيروس كورونا

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الشائعات والأكاذيب حول انتشار فيروس كورونا، انتشرت بصورة كبيرة جدًا الفترة الأخيرة، لافتَا إلى أن البرلمان طالب بضوابط محددة للتصدي للترويج الشائعات التي تعد أشد خطر من فيروس كورونا.



وتابع "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار بعض المدونات والمواقع التي تثير الذعر بين المواطنين، من خلال الحديث بأن مصر غير جاهزة للتصدي لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن قانون الجرائم الالكترونية يتصدى لمثل هذه الشائعات.



ولفت إلى أن بعض الدول قامت بحبس وفرض غرامات على من يروج الشائعات حول فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك موقع رسمي يتضمن كافة المعلومات بخصوص كورونا لحظة بلحظة، في إطار من الشفافية، لكن البعض يريد أن يصدق بعض الشائعات التي تنشر على بعض المواقع الغير مرخصة.

