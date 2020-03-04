مفيد فوزي: غياب "بقلظ" ألقى بالأطفال في حضن "شاكوش" (فيديو)

قال الإعلامي مفيد فوزي إن ظهور أغاني المهرجانات وانتشارها بين الأطفال أحد أسبابها غياب أغاني الأطفال، مضيفًا: "من بعد صفاء أبو السعود لم نعد نسمع أغاني للأطفال يلتفون حوله،ا ولم يعد هناك مذيعة للأطفال مثل نجوى إبراهيم والشخصية الشهيرة بقلظ".



وأضاف "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مساء الأربعاء: "عدم وجود أغاني جيدة للأطفال سيرمون أنفسهم في حضن حسن شاكوش".



وتابع الإعلامي: "المنزل لديه مسئولية فيما يحدث، ويلعب دور شديد الأهمية، موضحًا: "والدتي كانت تحرضني على القراءة والذهاب لمكتبة البلدية لقراءة الكتب وكانت تقول لي لا تكتب بالقلم الرصاص في الكتاب لأن غيري سيقرأه بعدي".

