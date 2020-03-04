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رابطة المصريين بميلانو الإيطالية: مصري وحيد من الشرقية مصاب بالفيروس حتى الآن

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:57 م
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بوابة الفجر
كسالب أحمد
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قال وليد فوزي، المدير التنفيذي لرابطة المصريين بمدينة ميلانو الإيطالية، إنه لا يوجد إلا مصري وحيد مصاب بفيروس كورونا حتى الآن، وهو من محافظة الدقهلية، ويرفض تمامًا الظهور على وسائل الإعلام.

ولفت "فوزي"، خلال حوراه عبر سكايب بي ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأربعاء، إلى أن المصري جلس في المستشفى لمدة 48ساعة، وتم السماح له بالخروج إلى منزله، والقنصلية المصرية في ميلانو قامت بزيارته، وتتابع الحالة بصفة دورية.

وأشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا وصل لـ 2500 حالة، وعدد من تماثلوا للشفاء 62 حالة، وهناك 79 حالة وفاة طبقًا لآخر الاحصائيات الخاصة بوزارة الصحة الإيطالية.

ولفت إلى أن هناك حالة من الخوف سائدة بين الجميع، ولكن بعد إعلان الحكومة الإيطالية انتشار الفيروس، بدأ الشعور المتزايد بالفيروس يقل، وبدأ الإيطاليين يمارسوا حياتهم بصورة شبه طبيعية.
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مصر مصاب كورونا كورونا الان الصحة اخبار

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