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الكاف يُعلن تفاصيل وأسباب العقوبات النارية ضد الترجي التونسي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:51 م
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الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
علاء خليف
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في بيان رسمي عن تفاصيل وأسباب العقوبات القاسية ضد نادي الترجي، بعدالأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الفريق التونسي ضد الزمالك يوم الجمعة الماضي، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض 3 / 1.

وأكد الإتحاد الإفريقي في البيان الصادر عبر موقعه الرسمي أن عقوبات لجنة الإنضباط ضد الترجي التونسي جاءت بناءًا على المواد (82 و 83.1 و 83.2 و 129 و 131) من لائحة الانضباط وجاءت العقوبات كما يلي:-

- إيقاف مدرب الترجي معين الشعبان لمدة 4 مباريات  وغرامة قدرها 20 ألف دولار بسبب سلوكه العدواني واستخدام كلمات مسيئة بحق حكام المباراة.

- إيقاف مساعد مدرب الترجي مجدي تراوري لمدة 4 مباريات وغرامة قدرها 50 ألف دولار بسبب سلوكه العدواني تجاه حكام المباراة بقيادة المغربي رضوان جيد، واستخدام كلمات وتهديدات مسيئة للحكام.

- عقوبة الإيقاف لمدة 6 مباريات على لاعب الترجي خليل شمام وغرامة قدرها 40 ألف دولار لاستخدام كلمات مسيئة والبصق على حكام المباراة.

- عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات على لاعب الترجي عبد الرؤوف بن غيث وغرامة قدرها 20 ألف دولار لاستخدام كلمات مسيئة بحق طاقم حكام المباراة.

- تغريم نادي الترجي التونسي 10 آلاف دولار لاستخدام الألعاب النارية من قبل مشجعي الفريق.

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي شهدت اعتراضات عنيفة وهجوم من جانب الجهاز الفني للترجي ولاعبي الفريق ضد طاقم حكام اللقاء بقيادة الحكم الدولي المغربي رضوان جيد، احتجاجا على قرارته التحكيمية خلال المباراة التي فاز بها الفارس الأبيض 3 / 1.

وستقام مباراة الإياب بين الزمالك والترجي التونسي على ستاد رادس يوم الجمعة القادم الموافق 6 مارس الجاري.

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