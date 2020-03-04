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بعد إعدام هشام عشماوي.. تامر أمين: فلتهدأ أرواح الشهداء (فيديو)

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:54 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق الإعلامي تامر أمين على تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي اليوم قائلًا: "شفي غليل كل المصريين، ونستطيع أن نقول فلتهدأ أرواح الشهداء، وتهدأ دماء أهالي الشهداء التي كانت تغلي بسبب الرغبة في القصاص والانتقام والثأر ممن قتل أولادهم".

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مساء الأربعاء إن القصاص للشهداء وسرعة تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي أثلج صدورنا.

وأضاف: "أنا أؤمن أن العدل البطيء نوع من أنواع الظلم؛ لأنه يترك أهل الضحية يعانون ويخسروا ويبكوا وقلوبها تتمزق وحياتهم تتدمر وبيوتهم تخرب بينما الجاني حي يرزق على قيد الحياة رغم أنه السبب في إزهاق أرواح الشهداء الأبرياء؛ وهذا ليس عدل".
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اعدام هشام عشماوي اعدام عشماوي

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