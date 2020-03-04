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عاجل.. مقتل بائع خضروات على يد صديقه في الإسماعيلية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:49 م
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أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
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مقتل بائع خضروات، اليوم الأربعاء، علي يد صديقه أثناء مشاجرة بينهما بمنطقة سوق الجمعة دائرة ثان محافظة الإسماعيلية.

البداية عندما تلقي اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد طاهر سليم مأمور قسم شرطة ثان يفيد بتلقيه بلاغا عن مقتل المدعو، السيد علي عمر 45 عامًا، بائع خضروات، مقيم بمنطقة حي السلام دائرة القسم، علي يد صديقه المدعو، محمد. م. ع" مقيم بمنطقة أبو عطوة دائرة مركز ضواحي الإسماعيلية، وذلك جراء مشاجرة نشبت بينهما بالأسلحة البيضاء بمنطقة سوق الجمعة، أسفرت عن إصابة الأول بجرح قطعي بالرأس، وطعن بالرقبة، وطعن بالبطن، وعلي إثرها لقي مصرعه.

وعلي الفور تم تكليف فريق بحث برئاسة العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، وبأشراف العميد عصام عطوان رئيس مباحث المحافظة، والرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان، والرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة الضواحي، والنقباء أنور القاضي، والنقيب مصطفي الهادي، معاونين مباحث قسم ثان، والنقباء مصطفي جميل، وحسن رضوان، وملهم البلتاجي، معاونين مباحث مركز ضواحي الإسماعيلية.

وتم نقل والتحفظ علي جثة القتيل في ثلاجة مستشفي جامعة قناة السويس، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة، قررت انتداب الطب الشرعي لتحديد ومعرفة أسباب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الحادث، وضبط المتهم الهارب.
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