منع القطريين وإنشاء موقع إلكتروني.. ما هي أحدث إجراءات مصر لمواجهة "كورونا"

تقوم الحكومة المصرية بجهود كبيرة لمواجهة فيروس الكورونا، من خلال لجنة متخصصة بعضوية وزارات الصحة والطيران والإعلام، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشديد الإجراءات الاحترازية على الموانئ والمطارات.





المعاملة بالمثل

اتخذت الحكومة المصرية، الأربعاء قرارات جديدة لمواجهة الكورونا، حيث أعلنت منع دخول القطريين وجميع الحاملين للجنسية القطرية، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس.





وكشف مجلس الوزراء، في بيان، أن الحكومة حظرت دخول القطريين القادمين عن طريق نقاط وسيطة، أو جميع الحاملين للجنسية القطرية، وإذا حصلوا على إقامة سارية في مصر، اعتبارا من الجمعة 6 مارس حتى انتهاء الأزمة حيث اتخذت الحكومة القرار بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل".





وأكد نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن قرار منع دخول القطريين لمصر يأتي ضمن ما اتخذته دولة قطر من منع الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، بالإضافة إلي جميع الحاملين للجنسية المصرية، إذا حصلوا على إقامة سارية في دولة قطر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا".





مبدأ الشفافية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، "أكدنا من قبل، لن نخفي شيئا، وليس لنا مصلحة في إخفاء أية معلومة، تطبق الحكومة المعايير التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، وهناك تعاونًا كاملًا مع المنظمة في إجراءات مكافحة هذا الفيروس العالمي".





وأضاف مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسته أن الحكومة حريصة على المتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، والجهود المبذولة لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلي الإعلان عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي أثبتت التحاليل إيجابيتها ضمن إطار من الشفافية.





الحجر الصحي

ورفعت المطارات المصرية، الاثنين الماضي، درجة الاستعداد إلى الحد الأقصى، واتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الفيروس، ومنع انتشاره بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، بعد الإعلان عن إصابة شخصين بفيروس كورونا.





وأعلن محمد عنبة، وزير الطيران المدني، عن الجهود التي تقوم بها المطارات للكشف عن المسافرين من مختلف البلدان من خلال أطقم الحجر الصحي وفرق مكافحة العدوى التابعة لوزارة الصحة.





أضاف عنبة، أن الوزارة وضعت في مقدمة أولوياتها الاهتمام برفع مستوى الوعي الصحي والوقائي منذ ظهور الفيروس، لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة لها، والمحافظة على صحة العاملين والركاب والمسافرين من مختلف أنحاء العالم عبر المطارات المصرية.





موقع إلكتروني

في غضون ذلك، دشن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، الاثنين الماضي، موقع إلكتروني للتوعية بفيروس الكورونا، تحت مسمى "www.care.gov.eg"، يضم الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله، سبل الوقاية منه، الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، ذلك ضمن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.





يوفر الموقع إجابة على أكثر الاستفسارات على مستوى العالم، كما يضم أيضا منشورات وفيديوهات التوعية لمكافحة المرض، وتحديث سريع بعدد الإصابات على مستوى العالم، يلقي الضوء على مصر من واقع بيانات منظمة الصحة العالمية.





أكد أسامة الجوهرى مساعد رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس المركز، أن الموقع جاء بناء على تكليفات رئيس الوزراء بتوزيع نشرات توعية على جميع الوزارات لتعميمها على الوزارات الحكومية حول كيفية الوقاية من الفيروس، والتأكيد على قيام كل مسؤول إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل سلامة. العاملين به.





نفي الشائعات

على جانب آخر، نفت وزارة الصحة، الأربعاء، شائعات ترددت عن وجود حالات إصابة أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ماعدا الحالات التي أعلنت عنها الوزارة، وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن عدد الحالات المصابة بمرض "كوفيد 19" "كورونا "، هم حالتين فقط لشخصين غير مصريين، تعاملت مصر معهم بمهنية.





وأضافت المنظمة، أن وزارة الصحة كشفت على جميع المخالطين للمصابين بكورونا، وطبقت عليهم الإجراءات الوقائية وفق معايير المنظمة.





وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أول أمس الثلاثاء، عن تردد شائعات بشأن غلق بعض مدارس الجمهورية من الطلاب بداية من 7 مارس ولمدة 4 أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا.





ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلك الأنباء، "أنه لا صحة لغلق أي مدرسة على مستوى الجمهورية نتيجة تفشي الفيروس"، وأن جميع المدارس بكافة المحافظات سليمة من أي فيروسات وأنها تعمل بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض.