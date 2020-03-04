حسن شاكوش يكشف الستار عن أغنيته الجديدة "شموخ النسر"

قام المطرب الشعبي حسن شاكوش بغناء أغنية جديدة له تسمى"شموخ النسر" وهي وطنية وذالك من خلال استضافته في برنامج "كل يوم" مع الإعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة "أون إي".



ومن كلمات أغنية شموخ النسر "شموخ النسر مصر من أرض بلادي..ودول سرو أجدادي..ميقولش على الفاضي واللي يكون من مصر يبقاله دا العادي هي اللي ربتنا على القوة والهيبة أرضنا وبيتنا دول مالية بالطيبة".



ومن المقرر طرح أغنية"شموخ النسر" قريبا وهي كلمات مصطفي حدوتة وهو الذي كتب أغنية "بنت الجيران".



