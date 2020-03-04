نوال الزغبي لـ الفجر الفني: استعد لتصوير أغنية جديدة من ألحان زياد برجي.. ووائل كفوري ونجوى كرم الأقرب لي

سعيدة بتفاعل الجمهور مع أغنيتي الجديدة القوية



أغنية القوية هي فن يلامس مشاعر الآخرين ولا أوجه رسالة معينة لأي شخص من خلالها



لا أحتفل بعيد الحب والمناسبة لا تعنيني حاليًا



وائل كفوري ونجوى كرم من أقرب الأصدقاء لي في الوسط الفني



أستعد للتحضير لأغنية جديدة من ألحان زياد برجي وسأقوم بتصوير القوية



سعيدة بتعاوني مع شركة روتانا لأنه مثمر وينتج فنًا يعجب الجمهور



أحب لقب النجمة الذهبية ولكن إسمي يعني لي أكثر



الحب يعيد الحياة للقلب ولكني لا أعيش قصة حب حاليًا



رشاقتي ليست سرًا.. فقط الحل في الرياضة والأكل المنظم.





فنانة لبنانية، سحرت قلوب كل من يسمع صوتها وسكنت بداخلها، حظيت بمحبتهم واهتمامهم إلى أن أطلقوا عليها النجمة الذهبية، فهي ذهبية في اختياراتها الفنية وفي نبرة صوتها وفي إطلالاتها، حديثنا عن النجمة نوال الزغبي.



إلتقى الفجر الفني مع الفنانة نوال الزغبي في حوار خاص وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الجديدة القوية، لقاء ملئ بالتصريحات الشيقة والآراء الصريحة العفوية، اتسمت ردودها بالشفافية والمصداقية.



وإلى نص الحوار:





في البداية.. كيف جاءت ردود أفعال الجمهور على أغنيتك الجديدة القوية؟



في الحقيقة، أنا سعيدة جدًا بالتفاعل الكبير مع الأغنية، منذ اللحظة الأولى لصدورها، وتصدرها قائمة الأكثر تداولاً لساعات طويلة، وأكثر شيئًا لفت نظري أن الأغنية قد وصلت للجمهور، وهذا ما يهمني.





ماهي الرسالة التي توجهيها من خلال هذا العمل؟



ليست هناك أي رسائل معينة، نحن نقدم فنًا، يعبر عن حالات الناس ومشاعرهم، وهو ما قدمته في أغنيتي وفي مختلف الأعمال، الأغنية الجميلة تفرض نفسها، والموضوع يلامس كثيرين، وهذا ما حصل مع أغنية (القوية).





حدثينا عن الحب في حياتك وهل احتفلت بعيد الحب الماضي؟



لا أحتفل بعيد الحب، وبالنسبة للعيد الماضي لم تكن لدي أي طقوس معينة في هذا اليوم، بل أقضيه كأي يوم آخر مع عائلتي، أو على المسرح مع الناس.





هل نوال الزغبي من المهتمين بهذه المناسبة؟



لا، فالحب شيء جميل جدًا، ولكنّ الاحتفال به يجب أن يكون على مدار العام، قولًا وفعلًا، ولكن المناسبة جميلة، ويهتم بها من هم مغرومون أو يعيشون قصة حب، وأنا حالياً لا تعنيني.





برأيك.. هل الحب يعيد الأمل للقلب أم انها مجرد شعارات؟



الحب يعيد الحياة للقلب، والأمل بمستقبل أفضل ويؤمن استقرارًا نفسيًا، ولا شكّ أنّ العلاقة الصحية تنتج عنها حياة أجمل.





برأيك.. مع ظهور السوشيال ميديا.. هل أثرت على إقبال الجمهور لمتابعة الكليبات عبر قنوات الاغاني؟



للسوشال ميديا اليوم أهمية كبرى، وهي منبر كبير ومهم جدًا للتسويق وللتواصل مع الناس، ولكن المحطات التلفزيونية لا تزال موجودة طبعًا ولها مشاهديها ومتابعيها، ولا يمكن الاستغناء عنها، ومواقع التواصل الاجتماعية أصبحت محطة تواصل مهمة جداً بمتناول الجميع، تصل من خلالها لكل الناس.





بعد انتشار ظاهرة نسب مشاهدة اليوتيوب والفولورز.. ماهو مقياس النجاح لدى نوال الزغبي؟



مقياس النجاح هو أن يحب الجمهور الأغنية ويرددها ويغنيها مع الفنان حين يؤديها في حفلاته وأن يتفاعلوا معها ويطلبونها منه، فقط هذا هو المقياس الحقيقي لنجاح أي عمل، بعيدًا كل البعد عن نسب المشاهدة وشراء المتابعة وغيرها.





من هو أقرب صديق لك في الوسط الفني؟



لدي أصدقاء خارج الوسط، وعلاقات جيدة جدًا من الوسط، ومن أصدقائي في الوسط أذكر وائل كفوري ونجوى كرم.





نوال الزغبي أمتعتنا بأجمل الأغاني.. ماهي الاغنية الأقرب إلى قلبك؟



لاتوجد أغنية معينة أفضلها على الأخرى، فأنا أني لا أغني أو أقدم أغنية إلا وأكون مقتنعة بها وأحبها، وكل عمل لا أريده من المستحيل أن أقوم بغنائه، فإن لم تعني لي الأغنية أو تلامس شيئًا بداخلي، لا آخذها ولا أضع صوتي عليها، ولدي أرشيف كبير وحافل، وأحب كل أغنياتي، التي صنعت اسمي ونجاحي.





أنت أيقونة للجمال والأناقة.. كيف تحافظي على رشاقتك؟



أواظب على الرياضة، وهي جزء أساسي في يومياتي، وأكل بشكل طبيعيّ لكن بشكل منظّم ومعقول، هذا كل شيء، لا سر في الموضوع.





ماهي تحضيراتك المقبلة لجمهورك؟



أعكف على تصوير (القوية) قريبًا، كما أننا نحضر لأغنية جميلة جداً من ألحان النجم زياد برجي وكلمات الشاعر أحمد ماضي، سأسجلها وأصورها قريباً أيضًا، وهناك مشاريع كثيرة نتحدث عنها في حينها.





هل من الممكن أن تقدم نوال الزغبي أغنية بالطابع الشعبي؟



الأغنية الشعبية مطلوبة ومحبوبة، ولكني أختار الشعبي الذي يناسبني ويناسب صوتي، وفي ألبومي الأخير قدمت (صبح صبح) وهي أغنية مصرية قريبة للون الشعبي، الذي يلامس الناس، وهذا ما جعلها محط اهتمام الجمهور في مصر.





وبمناسبة الحديث عن الشعبي.. مارأيك في ظاهرة انتشار اغاني المهرجانات الشعبية والتي تقرر ايقاف بعضها ومنعه في مصر؟



لكل فن جمهوره، منذ أن بدأ الفن وحتى اليوم، الجمهور يختار ما يريد أن يسمع وما لا يريد.





بالعودة للوراء 10 سنين.. ماهو الشئ الذي لو عاد بك الزمن ستحذفيه من حياتك؟



لا شيء، كل ما فعلته في حياتي أو مررت به علمني شيئًا، سواء أكان إيجابيًا أو سلبيًا، وترك بداخلي أثرًا كبيرًا، وطورني وجعلني أصبح أكثر نضجًا، وكل تجربة مهما كانت تجعلك إنساناً أفضل.





هل الأفضل للفنان أن ينتج أعماله بنفسه أم لا؟



ليس بالضرورة، فوجود شركات إنتاج كبيرة إلى جانب الفنان مهم جدًا لكي تساعده وتقدمه بالشكل الصحيح الذي يليق به، وهذا ما يحدث في تعاوني مع شركة روتانا.





وماهي عيوب شركات الانتاج في الوقت الحالي من وجهة نظرك؟



أنا سعيدة بتعاملي مع شركة روتانا، والتعاون المثمر بيننا ينتج فنًا جميلًا يناسب الجمهور، ولا أود التحدث عن عيوب شركات الإنتاج، لأنّ الأمر لا يخصني.





متى يسقط الرجل من نظر نوال الزغبي؟



يسقط حين يقلل من احترام نفسه ومن احترام المرأة، الاحترام أساس أي علاقة، بين كل أثنين، عندما يسقط هذا الاحترام، تنتهي العلاقة مباشرة.





النجمة الذهبية.. إلى أي مدى يعني لك هذا اللقب؟



هذا اللقب رافقني منذ بداياتي، وكان الجمهور هو من أطلقه عليّ، وأحبه جدًا، لكن اسمي يعني لي أكثر، إسم الفنان هو ثروته الحقيقية التي يعمل ليحافظ عليها.





من هو الشخص الذي تقولين له كدا باي؟



كل شخص تعرض لي بأي أذى أو أساء لي، أمحوه من حياتي وأقلب الصفحة، وأقول له: "أنا دموعي ما بمسحا، أنا بمسح يلي بكوني"، كما أقول في أغنية (القوية).

