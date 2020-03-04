صنّاع اللحن الأصلي لـ"عود البطل": شركة "حسن شاكوش" عرضت علينا فلوس عشان نلم الموضوع (فيديو)

نفى صناع مهرجان "خطفتني" وهو اللحن الأصلي لمهرجان "عود البطل" الذي تصدر اهتمامات متابعي "يوتيوب" في مصر لمدة يومين وحقق حوالي 6 ملايين مشاهدة أن يكونوا سببا في حذف المهرجان من على المنصة.

وقال مصطفى عصام، مغني مهرجان خطفتيني، في لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج رأي عام على قناة TeN، أن شركة "IMEDIA" التي تدير قناة "حسن شاكوش" على اليوتيوب، عرضت عليهم مقابل مادي نظير التنازل عن حقوق اللحن الخاص بمهرجان "خطفتيني".

وأكد عصام أن هدفهم هو الغناء وليس هدفهم التكسب المادي، مشيرين إلى أنهم لن يستفادوا أي شئ من حذف الأغنية أو إلحاق الضرر بحسن شاكوش أو عمر كمال.