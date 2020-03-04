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قطع المياه عن "الهرم وبولاق الدكرور" يوم الجمعة المقبل
الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:47 م
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الفجر الاقتصادي
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن أحياء " جنوب الجيزة – الطالبيه – العمرانية – الهرم – بولاق الدكرور " ، وذلك لمدة 10 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 6/3/2020 وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 7/3/2020 وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب .
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .
وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 .
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