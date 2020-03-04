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حسن شاكوش: "شبهوني بعماد النحاس وأتمني أن أكون زي إبراهيم سعيد"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:04 م
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حسن شاكوش
حسن شاكوش
مي مرسي
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قال حسن شاكوش، من خلال برنامج "كل يوم" مع الإعلامية بسمة وهبة أن اللاعيبة كانو يشبهونه بكابتن عماد النحاس وأنه تمنى كونه مثل كابتن إبراهيم سعيد ولكنه لم يقابله أبدا ولم يكمل في مجال الكورة واتجه إلى الغناء.

وذكر أنه لقب بـ"شاكوش" بسبب لعبه كمدافع ولكنه لم يأخذ حقه في الكورة وتعرض للظلم لأن كابتن النادي لم يوافق على سفره إلى الكويت كمدافع.

يذكر أن نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر قام بفصل حسن شاكوش عن الغناء من ضمن قائمة الممنوعين من الغناء الشعبي ومنهم أيضا حمو بيكا.
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