عاجل.. السعودية تعلن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد المعروف باسم "Covid-19" ، لمواطن سعودي قادم من إيران عبر البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده بإيران، وكان مرافقاً في السفر مع الحالة الأولى التي أُعلن عنها سابقًا.





هذا وتطمئن الصحة السعودية الجميع بأن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى أنه تم جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.





وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز "تواصل الصحة 937" في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الإنسياق وراء الشائعات.



