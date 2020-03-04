"الحكومة" تعلن توقيت منع دخول القطريين الأراضي المصرية (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع قطر، وقامت بحظر دخول القطريين لمصر، اعتبارًا من الساعة الثانية عشر، من منتصف ليل الجمعة المقبلة.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن ممثلي منظمة الصحة العالمية يطلعون على كافة الإجراءات التي تقوم بها مصر في مكافحة فيروس كورونا، معقبا: "أكيد الناس دي مش هتشوف حاجة وتسكت، دي سمعة منظمة دولية، ولو شافوا حاجة خطأ أكيد مش هيخافوا من مصر".



وتابع أن ممثلي منظمة الصحة العالمية في مصر، يقومون بالدخول إلى أي مستشفى ويحصلوا على كافة المعلومات، وهذا أدى لمساعدة مصر في النجاح بشكل كامل في التعامل مع كورونا.

