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نجم بيراميدز يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:23 م
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الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
علاء خليف
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أوضح عبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز حقيقة الأنباء المتداولة، بخصوص توقيعه على عقود الانتقال للنادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بالموسم المقبل.

وقال "بكري" في تصريحات تليفزيونية عبر قناة (أون تايم سبورتس): " فوجئت بأنباء توقيعي للأهلي خلال تواجدي مع بيراميدز في زامبيا لمواجهة زاناكو بالكونفيدرالية، وذلك لم يحدث، ولم يتواصل معي مسئولي القلعة الحمراء في الوقت الحالي اطلاقًا".

وأضاف: " كان هناك اهتمام من النادي الأهلي للتعاقد معي خلال فترة تواجدي مع سموحة، وفي أول موسم مع بيراميدز، لكن حاليًا لم يحدث أي مفاوضات من مسئولي الأهلي للتعاقد معي".

وتابع تصريحاته: " الانتقال للأهلي شرف كبير لأي لاعب ولو وقعت عقود انتقالي للقلعة الحمراء سوف أعلن فورًا".

وأكد "بكري" أنه يرتبط بعقد مع نادي بيراميدز حتي صيف 2021.

أما بخصوص الإنضمام لمنتخب مصر قال: "أي لاعب يتمني الإنضمام لمنتخب مصر والمشاركة في تصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا، ولكن لم يحدث أي تواصل من مسئولي المنتخب معي للإنضمام لمعسكر الفراعنة القادم".

وأتم تصريحاته: "حسام البدري يعرفني جيدًا منذ أن كان رئيسًا لبيراميدز ويعلم إمكانياتي جيدًا، وبالتأكيد يتابع جميع لاعبي الدوري الممتاز حتي لا يظلم أحدًا، وإذا كنت مناسبًا لطريقة لعبه واستراتيجيته مع المنتخب لن يتردد في ضمي للمنتخب".

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الكلمات المفتاحية

عبد الله بكري بيراميدز اون تايم سبورت الأهلي

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