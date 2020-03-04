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توقيع اتفاقية لدعم الأعمال التطوعية بشأن الأيتام وذوي الإعاقة بالرياض

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:16 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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عقد فريق "ساند بعطاء" التطوعي، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تستهدف جميع فئات الوزارة المشمولة بالرعاية داخل الدور والمراكز الإيوائية في المنطقة.

هذا ووقع مذكرة التفاهم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض الدكتور يوسف السيالي، وقائد فريق "ساند بعطاء التطوعي" أمل العقيل.

ويسعى الطرفان من خلال مذكرة التفاهم، إلى تفعيل الشراكة بينهما وتعزيز الجهود؛ لتحقيق التنمية المستدامة في الأعمال التطوعية، التي تخدم كل شرائح المجتمع في شتى المجالات، بتنفيذ مبادرات تواكب متطلبات فئات الوزارة من أيتام الدور والأسر الكافلة، وكبار السن وذوي الإعاقة من الجنسين، وتوفير فرص العمل لهم؛ بما يناسب ظروفهم وقدراتهم الفردية.

وقال السيالي: إن "هذا التعاون يأتي انطلاقًا من اهتمام الدولة بتنمية الوطن والمواطن، وإشراك جميع مؤسسات القطاع المدني في دعم جميع المنظومات، التي تُعنى بالعمل التطوعي لتوسيع نطاقه واستثمار جهود منظميه في تنمية وتوظيف الطاقات المعطلة؛ بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030".

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الكلمات المفتاحية

ذوي الإعاقة المملكة السعودية الرياض

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