خبير بالشؤون الجماعات الإرهابية: إعدام عشماوي دليل على قوة أجهزة الأمن

علق منير أديب، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، على تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، قائلًا إنه دليل على قوة أجهزة الأمن المصرية في مجابهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة.



وأضاف "أديب"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "نستطيع أن نقول أننا نجحنا في القصاص من هشام عشماوي بعد كل الجرائم التي ارتكبها، وكل الشهداء الذين راحوا ضحيته".



وأوضح أن هشام عشماوي ليس شخصية عادية؛ فلم يكن إرهابي ينتمي لتنظيم، بل نجح في تدشين تنظيم كبير عابر للحدود والقارات "تنظيم المرابطون"، مؤكدًا أنه كان لا بد أن يتم تنفيذ الحكم في هشام عشماوي بهذه الطريقة ليكون عبرة لغيره.

