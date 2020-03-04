Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصر تمنع دخول القطريين لمواجهة "كورونا".. في إطار مبدأ "المعاملة بالمثل"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد ثابت
Advertisements

أعلنت اليوم الأربعاء جمهورية مصر العربية، منع دخول المواطنين القطريين وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إنه "حظر دخول المواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتبارا من الجمعة 6 مارس حتى إشعار آخر".

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، إن قرار منع دخول القطريين لمصر يأتي في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

وأشار إلى أنه تم اتخاذ القرار بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل".

جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء  برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أكد على الحرص على المتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، والكشف عن الجهود المبذولة، وكذا الإعلان في إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري: "كما أكدنا من قبل، لن نخفي شيئا، وليس لنا مصلحة في إخفاء أية معلومة، فالحكومة تطبق المعايير التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهناك تنسيق كامل مع المنظمة في إجراءات مواجهة هذا الفيروس العالمي".

علي صعيد آخر، عرض وزير الطيران المدني محمد عنبة، الجهود التي تتم للكشف عن الوافدين من مختلف البلدان من خلال أطقم الحجر الصحي والفرق الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأكد عنبة أن وزارة الطيران المدني منذ ظهور الفيروس "وضعت في مقدمة أولوياتها الاهتمام برفع مستوى الوعي الصحي والوقائي لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة، والاهتمام بالحفاظ على سلامة وصحة العاملين لطبيعة عملهم الخاصة والركاب والمسافرين  من مختلف أنحاء العالم عبر المطارات المصرية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منع القطريين مصر مجلس الوزراء المصرى المعاملة بالمثل

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ 40 دقيقة

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجىء ضد جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. ريال مدريد يتواصل مع خليفة زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. إنتر ميلان يحدد بديل لاوتارو مارتينيز قبل انتقاله إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن دوانز

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - تير شتيجن يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة الكبرى.. إنتر ميلان يطلب 3 لاعبين من برشلونة مقابل مارتينيز

منذ حوالي 5 ساعات

موندو ديبورتيفو: نجم ريال مدريد يقرر الرحيل عن النادي ويختار وجهته القادمة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الكويت تصدر إجراءات جديدة لمواجهة فيروس "كورونا"

الكويت: إلغاء احتفالات العيد الوطني بسبب فيروس "كورونا"

البحرين تسجل 3 حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا

إجراءات بالمطارات وحالة تأهب.. أبرز استعدادات دول الخليج لمواجهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء: لا توجد إصابات بكورونا في مصر.. ولن نخفى شيئا

بعض حظر دخول المصريين لقطر.. "متحدث الوزراء"يرد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:30 م

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

03:42 م

قرار مفاجىء ضد جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

06:30 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

08:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status