لبنان: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 15

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء،

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس

كورونا

ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 15.





وقالت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريرها اليومي بشأن آخر المستجدات حول فيروس كورونا:





"استقبل رفيق الحريري الجامعي خلال الـ 24 ساعة الماضية 45 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد إحتاج 15 منها إلى دخول الحجر الصحي إستناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي".









وأضاف التقرير بأن "فحوصات مخبرية أجريت لـ 51 حالة، جاءت نتيجة 48 منها سلبية و2 إيجابية. أما الحالة الباقية فهي تعود للمريضة الأولى التي أصيبت بفيروس الكورونا المستجد، وهي لم تعد تعاني من أية عوارض، وقد أتت نتيجة الفحص المخبري إيجابية بنسبة طفيفة. وقد أخذ الفريق الطبي المعالج القرار بإبقائها في منطقة العزل داخل المستشفى".