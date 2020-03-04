تحت تهديد السلاح.. مُسن يغتصب نجلته في المحلة الكبرى

شهدت مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، قيام مُسن باغتصاب نجلته وهتك عرضها تحت تهديد السلاح.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الحوا رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، بورود بلاغًا من والدة فتاة تدعى "أ. م" في العقد الثاني من العمر، للرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول المحلة الكبرى، تتهم فيه زوجها ويدعى "م. ن" بالاعتداء الجنسي على نجلته وهتك عرضها.



وأكدت فى البلاغ، أن الزوج أعتاد فعل ذلك وكان يعاشر نجلته معاشرة الأزواج تحت تهديد السلاح.



على الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرى، وتم ضبط الزوج وإيداعه فى ديوان عام قسم أول المحلة، وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه أعترف بقيامه بالأعتداء الجنسي عدة مرات على نجلته.



كما تم نقل المجنى عليها إلى مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها.



وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.