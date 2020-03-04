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"باحث" يكشف انهيار معنويات الإرهابيين بعد إعدام هشام عشماوي (فيديو)

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:59 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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عقب ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، على تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، قائلًا :إن هذا الحكم رادع، وبيان القوات المسلحة شامل وحدد كل ما قام به الضابط المفصول، الذي انضم للجماعات الإرهابية وارتكب عمليات إرهابية متنوعة".

وقال "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن "عشماوي" تابع لتنظيم القاعدة الإرهابي؛ وهذا التنظيم أوقف عملياته في مصر لعدم قدرته على تنفيذ عمليات إرهابية بفضل مجهودات القوات المسلحة والشرطة؛ وبالتالي لا يستطيع القيام بأي رد فعل على مقتل "عشماوي".

وأضاف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية: عشماوي حصل على جزائه الذي يستحقه، والتنظيم غير قادر على رد الفعل"، لافتا إلى أن أنصار "بيت المقدس" انتهت في مصر تماما؛ وهشام عشماوي انفصل عن بيت المقدس وأسس تنظيم المرابطون الإرهابي في ليبيا".

ونوه إلى تم القضاء على حركة "المرابطون" في مصر بشكل كامل بفضل مجهودات القوات المسلحة"، ولكن مازال هناك ذئاب منفردة تعنق هذا الأفكار، مؤكدًا أن معنويات العناصر الإرهابية منخفضة بعد إعدام هشام عشماوي؛ لأنه بالنسبة لهم كان مدرب عسكري وهذا الأمر سبب لهم الأحباط خاصة أنه رمز لهم.

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية: "التنظيم الإرهابي يعاني من خلافات داخلية على الزعامة".
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اعدام هشام عشماوي اعدام عشماوي

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